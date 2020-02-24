الجوف..مصرع قائد قوات التدخل السريع الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

أكد مصدر عسكري، مصرع أحد قادة التدخل السريع لمليشيا الحوثي، الأحد، بمعارك عنيفة في الجوف.



وقال المصدر بأن العقيد جمال محمد الشريف الحبابي أحد قادة التدخل السريع في الشرطة العسكرية للمليشيات الحوثية الانقلابية، لقى مصرعه بمواجهات عنيفة مع قوات الجيش الوطني مدعومة من قبائل الجوف.

وأوضح المصدر بأن الحبابي لقي مصرعه مع العشرات من مليشيات الحوثي.