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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقاتلات التحالف تعاود قصف مخازن أسلحة للحوثيين في الغيل بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
عاودت مقاتلات التحالف العربي شن غارات جوية على مواقع لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.
وقالت مصادر مطلعة إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت ساعات فجر اليوم الاثنين مخازن أسلحة لميلشيا الحوثي المتمردة في مديرية الغيل.
وأضافت المصادر أن الغارات أسفرت عن مصرع عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة وتدمير مخازن الأسلحة بالكامل.
يأتي هذا بعد ساعات قليلة من تدمير الطيران لمخزن أسلحة مساء الأحد في ذات المديرية.
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