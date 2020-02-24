مقاتلات التحالف تعاود قصف مخازن أسلحة للحوثيين في الغيل بالجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020 عاودت مقاتلات التحالف العربي شن غارات جوية على مواقع لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

وقالت مصادر مطلعة إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت ساعات فجر اليوم الاثنين مخازن أسلحة لميلشيا الحوثي المتمردة في مديرية الغيل. Advertisements وأضافت المصادر أن الغارات أسفرت عن مصرع عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة وتدمير مخازن الأسلحة بالكامل. يأتي هذا بعد ساعات قليلة من تدمير الطيران لمخزن أسلحة مساء الأحد في ذات المديرية.

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