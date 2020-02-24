مستجدات عاجلة .. الجيش يحرر مناطق ومسا حات واسعة في الغيل بالجوف وقوات الجيش تتجهز لإعلان الغيل محررة بالكامل (تفاصيل حصرية)

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عدن - ياسمين التهامي - مبا حثات سعودية إماراتية وعمانية وأمريكية على دعم السلام في اليمن مصادر سياسية وإعلامية .. بعد مرور ثمانية أعوام من الحكم ماذا حقق الرئيس هادي وحكومته مقتل قيادي حوثي من العيار الثقيل وخبير في مجال الصواريخ الروسية في صنعاء (الاسم) التحالف يزف بشرى سارة لـ’’موظفي’’ الجهاز الإداري والمتقاعدين والتربويين

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