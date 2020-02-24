شكرا لقرائتكم خبر عن "الكورة عندنا".. أول استوديو تحليلي نسائي رياضي ..شاهد كيف تم تحليل مباراة "الكلاسيكو" بين الهلال والاتحاد "فيديو " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خصصت قناة 24 برنامج رياضي نسائي سعودي لتحليل المباريات بعنوان “الكورة عندنا” ، في سابقة هي الأولى من نوعها . وخلال إحدى حلقات البرنامج استضاف البرنامج المحللة الرياضية كابتن/ نجود الزهراني وكذلك كابتن/ لمى العنزي . وتناولت الحلقة مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد ، حيث علقت نجود الزهراني على أسباب خسارة الاتحاد ، فيما أشارت لمى العنزي أن إلغاء هدف الاتحاد في المباراة سبب حالة من الإحباط للفريق .



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