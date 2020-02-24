شكرا لقرائتكم خبر عن "اكذوبة القرن " حوثية ..خبراء عسكريين يصعقون الحوثيين ويفجرون مفاجأة بشأن الصواريخ الحوثية الجديدة"ماهي الا صواريخ ؟؟؟؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/24 الساعة 03:44 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أكد الباحث العسكري بمركز "جيمس مارتين"، فابيان هينز، أن الصواريخ الحوثية الجديدة ما هي إلا صواريخ روسية.

وقال هينز في تغريدات على "تويتر" إن صاروخ "ثاقب 1" هو صاروخ روسي الصنع من طراز R-73، تم تعديله ليحل محل صواريخ سام.

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وأضاف هينز أن صاروخ "ثاقب 2" هو صاروخ روسي الصنع من طراز R-27 تم تعديله هو الآخر، ليستخدم مثل صواريخ سام، وقد كشف عنه الحوثيون سابقا في 2018.

وأوضح المحلل العسكري أن الصاروخ الذي يدعى "ثاقب 3" هو روسي الصنع من طراز R-77 تم تعديله ليصبح صاروخ سام، كما أن "فاطر 1" فهو من طراز SA-6 أرض جو، وقد كشف عنه الحوثيون سابقا في 2019.

وأكد أن هذه القطع تعود للفترة التي سبقت الحرب الأهلية اليمنية، حيث كان يستخدم الجيش اليمني صواريخ SA-6 الروسية وصواريخ الدفع الجوي الروسية أرض-جو ضمن أسطول المقاتلات اليمنية من طراز "ميغ-29".

وذهب في نفس الاتجاه، المحلل العسكري الإيراني باباك تقوائي الذي قال إن الأسلحة التي يدعي الحوثيون تصنيعها محليا، هي صواريخ روسية من طراز T-73E وR-27ET، والتي اشترتها اليمن من روسيا قبل عقدين.

