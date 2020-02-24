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الجيش الوطني يسطر على معسكر للمليشيات ويقوم بتدميرة بالكامل في هذه المحافظة اليمنية

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/24 الساعة 04:05 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أكد مصدر عسكري في محافظة شبوة جنوبي اليمن، سيطرة قوات الجيش الوطني على معسكر تابع لقوات ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

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وقال المصدر لموقع (أحداث نت)، بأن الجيش الوطني سيطر على معسكر تابع لعصابات المجلس الانتقالي في الجبل الأبيض.
وكشف المصدر بأن العصابة الذي اتهمها بالانتماء للمجلس الانتقالي، متخصصة في تخريب أنبوب الغاز.

وأوضح بأن الجيش قام بتدمير المعسكر كاملا.
الجيش الوطني يسطر على معسكر للمليشيات ويقوم بتدميرة بالكامل في هذه المحافظة اليمنية

 

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