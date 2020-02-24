شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "مصير" خبير الصواريخ الروسية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/24 الساعة 03:32 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أعلن موفد قناتي العربية والحدث في اليمن، محمد العرب، مصرع خبير الصواريخ الروسية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران. وقال العرب في تغريدة عاجلة على "تويتر" رصدها (أحداث نت)، بأن القيادي الحوثي "عبدالعزيز محمد صالح المهرم" لقي مصرعه في جبهة نهم شرقي صنعاء.

وكشف بأن "المهرم"، يعتبر خبير كبير في مليشيا الحوثي والذي تعتمد عليه في عملية تحويل الصواريخ الروسية من (جو جو) إلى (أرض جو).



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