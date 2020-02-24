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عدن - ياسمين التهامي - فجر السعيد أول المهنئين.. الاعلامية الكويتية تطبل لنجلي المخلوع مبارك بعد أن برأهم القضاء الشامخ!

برأ القضاء المصري، نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، علاء وجمال، في قضية التلاعب بالبورصة.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكما ببراءة علاء وجمال مبارك، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التلاعب بالبورصة”.

جديد اب برس :

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وباركت الاعلامية الكويتية، فجر السعيد، براءة علاء وجمال مبارك قائلة في تغريدة رصدتها “وطن”، الف مبروك للاستاذ علاء والأستاذ جمال ولاهانم والدتهم ولوالدهم “، وهو الامر الذي أثار جدلاً واسعاً على “تويتر”.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها، بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة لجمال مبارك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليون و628 ألف و646 جنيه، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

وكان علاء مبارك تمنى في تغريدة على صفحته الرسمية فى “تويتر” أن “يتم التحقيق لكشف التزوير غير المسبوق الذي حصل في هذه القضية، وأن يتم التحقيق الجاد مع كل من لفق وزور وعبث بأوراق الدعوى لدفن الحقيقة، حتى لا تتكرر هذه المأساة مع آخرين في المستقبل”.

وفي أحدث تعليق له، أعرب علاء مبارك، عن شكره للقضاء المصري الشامخ، بعد تبرأته اليوم السبت، من قضية “التلاعب بالبورصة”.

وقال مبارك، حسب ما أبلغ “روسيا اليوم”، إنه “يشكر القضاء المصري الشامخ وأنه مسرور، ليس ببراءته وبراءة شقيقه جمال فحسب، بل ببراءة باقي المتهمين الذين تم الزج بهم في القضية”.

سريعاً هاجم المغردين، الاعلامية الكويتية فجر السعيد، عقب التهنئة التي قدمتها لنجلي مبارك، منتقدين وقوفها إلى جانب مبارك الذي سرق ونهب أموال الشعب المصري.