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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على مواصفات المنظومات الدفاعية الجوية الجديدة للقوات اليمنية

كشفت الدفاعات الجوية ، الأحد، عن أربع منظومات جديدة للدفاع الجوي هي منظومات ثاقب 1 وثاقب 2 وثاقب 3 وفاطر 1 التي جرى تطويرها بخبرات يمنية بحتة.

وقد أزاح رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن مهدي المشاط، الستار عن منظومات الدفاع الجوي الجديدة واطلع على ما يحويه المعرض من نماذج لمنظومات الدفاع الجوي الجديدة التي دخلت الخدمة بعد أن جرى اختبارها بنجاح.

واستمع الرئيس المشاط والقادة من وزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد الغماري والمتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، إلى شرح حول الخصائص الفنية والتكتيكية للمنظومات الدفاعية ومراحل تطويرها وعمليات اختبارها والتي أثبتت قدرتها على إصابة الأهداف بدقة عالية.

جديد اب برس :

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مواصفات منظومات الدفاع الجوي:

منظومة فاطر1 :

عبارة عن صاروخ مطور محليا من صاروخ (أرض _ جو ) روسي الصنع متوسط وبعيد المدى.

طوله : 5.8 متر.

الوزن : 600 كيلو جرام.

السرعة : 2.8 ماخ.

المدى: 22.6 كيلو متر.

نظام التوجيه : حراري.



منظومة ثاقب1 :

منظومة دفاع جوي تحمل صواريخ ( R-73 ( روسية الصنع

( جو _ جو ) وتم تطوير الصاروخ في مركز الدراسات والبحوث التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي اليمني ، حيث تم تحويله إلى صاروخ ( أرض _ جو ) بإضافة العديد من التعديلات التقنية والفنية التي جعلت الصاروخ قادر على اصابة الاهداف بدقة عالية.

ولا يزال التطوير مستمر.

الطول : 2.93 متر.

الوزن: 105 كيلو متر.

السرعة : 1.5 ماخ.

المدى: 9 كيلو.

الارتفاع : 5.5 كم.

نظام التوجيه : حراري.

أول تجربة له كانت في 19/9/2015م.

ودخلت المنظومة إلى الخدمة مطلع سبتمبر 2017م.

وتمكنت هذه المنظومة من إسقاط ثلاث طائرات مقاتلة هي : ( MQ9 – CH-4 _ WING LOONG )



منظومة ثاقب2:

هي منظومة دفاع جوي تحمل صواريخ (R-27) روسية الصنع

وتم تطوير المنظومة في مركز الدراسات والبحوث التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي اليمني، حيث تم تحويله من صاروخ ( جو – جو ) إلى صاروخ ( أرض _ جو )

مع اضافة بعض التعديلات التقنية التي مكنت الصاروخ من التغلب على التشويش الالكتروني والحراري.

الطول : 3.97 متر.

الوزن : 125 كم.

السرعة : 2.5 ماخ

المدى : 15 كم.

الارتفاع : 8 كم.

نظام التوجيه : حراري.

تمت أول عملية إطلاق للصاروخ في 16/12/2016م.

ونفذت المنظومة عشرات العملات القتالية.

تمكنت المنظومة من الإصابة المباشرة لطائرة F15 وطائرة F16

وتستخدم المنظومة بشكل فعال في التصدي للطائرات الحربية والاستطلاعية.

وتتمتع المنظومة بتكتيك عسكري يمكنها من الدخول للجبهات.

ثاقب3

ويعد الأفضل تطورا بعد تعديله من صاروخ ( جو _ جو ) روسي الصنع إلى صاروخ (أرض جو )

الطول : 3.6 متر

الوزن : 175 كيلو جرام

السرعة : 2.5 ماخ

المدى : 20 كيلو متر

نظام التوجيه: مركب، دقيق الإصابة

ودخل الخدمة في أواخر 2016م ، وأصاب طائرتي F16 و F15 .

وله دور بارز في التصدي للطائرات الحربية والاستطلاعية