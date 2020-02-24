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عدن - ياسمين التهامي - الجهاد الإسلامي تنعي اثنين من كوادرها في العدوان على سوريا

وكالات | 24 فبراير | : توعدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالرد على العدوان الصهيوني على سوريا صباح اليوم ، وارتقى فيه اثنين من كوادر الحركة . حركة الجهاد الاسلامي زفت المجاهدين سليم احمد سليم وزياد احمد منصور اللذين استشهدا في العدوان على سوريا

وقالت : هذا العدوان الجبان في دمشق هو عنوان فشل قوات العدو الصهيوني وعجزها عن مواجهة سرايا القدس داخل الأرض المحتلة في فلسطين

واكدت الحركة أن استهداف مواقع لها او كوادرها في سوريا لن يثنيها عن المضي في طريق المقاومة والجهاد حتى التحرير الكامل ، متوعدة العدوا الصهيوني بالرد .

وتصدت وسائط الدفاع الجوي السوري عند الواحدة من صباح الاثنين لرشقات صاروخية معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل . جديد اب برس : Advertisements

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