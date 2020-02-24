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عدن - ياسمين التهامي - شيرين عبدالوهاب تثير الجدل في الكويت بطلب غريب من زوجها.. شاهد رد فعله

لا تفوت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا لها، دون أن تختلق موقفا تخطف من خلاله الأنظار وعدسات التصوير، وتثير ضجة بين الجمهور، فهذا ما فعلته تماما في حفلها الأخير بجامعة الشرق الأوسط الأمريكية بالكويت.

فعقب فقرة غنائية ناجحة على المسرح، توجهت شيرين بطلب إلى زوجها المطرب حسام حبيب الذي يحرص على حضور جميع حفلاتها ومساندتها، قائلة له: “حسام ممكن تيجي تشيلني علشان عايزة أنزل تحت”.

تفاجأ الجمهور بطلب شيرين وتوالت الصراخ والضحكات بينهم، وسرعان ما استجاب حسام حبيب إلى طلب شيرين، وذهب إليها وقام بحملها وفق رغبتها للنزول من على المسرح واستكمال فقرتها الغنائية.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد اعتادت على إثارة الجدل في حفلاتها الغنائية، بسبب طريقتها العفوية في الحديث مع الجمهور ومداعبتهم.

جديد اب برس :

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