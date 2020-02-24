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عدن - ياسمين التهامي - الفاشنيستا روان بن حسين ترزق بـ مولودتها الأولى.. شاهد: أول ظهور للطفلة والكشف عن اسمها

رزقت الفاشنيستا الكويتية ​روان بن حسين​ مولودتها الأولى وهي أنثى وأسمتها “بيلّا لونا” ما يعني بالعربية القمر الجميل.

وكانت روان كشفت عن جنس جنينها في حفل “بيبي شاور” حضره أصدقاؤها والمقرّبون منها لتعلن أنها أنثى. وأشارت في فيديو لها على يوتيوب إلى أن اتخاذها قراراً بتأسيس عائلة هو أهم إنجاز في حياتها على الرغم من صغر سنها، وأن تكون مسؤولة عن طفل هو أكبر إنجاز وتحدٍّ ستواجهه في حياتها.

يذكر أن روان تزوّجت قبل شهر رمضان الفائت في سرّية تامة من دون الكشف عن هوية زوجها، حيث فضّلت أن تبقي حياتها الأسرية بعيدة عن الأضواء، لكنها عادت وكشفت عن وجهه في إحدى الصور وسرعان ما أعلنت حملها .

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