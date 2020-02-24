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عدن - ياسمين التهامي - شاهد..أول ظهور للرئيس الإماراتي " خليفة بن زايد " بعد فترة طويلة من الاحتجاب بهيئة مغايرة وصادمة ( صورة)

بثت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" مقطع فيديو قصيرا لرئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان. وحسب الوكالة، فقد قام رئيس الإمارات بجولة في غابة محمية "غناظة"، يرافقه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وممثل الحاكم في منطقة العين طحنون بن محمد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة منصور بن زايد آل نهيان. جديد اب برس : Advertisements

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