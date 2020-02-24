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عدن - ياسمين التهامي - بعد وثيقة الجزيرة المزورة.. “شاهد” قناة العربية تحدث بلبلة في الكويت بنشر تسريب مزعوم لـ طارق السويدان

عادت قناة “العربية” السعودية لإثارة الجدل من جديد عبر تقاريرها المفبركة التي تفتقر لأدنى درجات المهنية، لشيطنة خصوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ولو بالكذب ما عرض القناة ومسؤوليها لهجوم واسع. وبعد فضيحة القناة الأخيرة بنشرها وثيقة مزروة منسوبة لقناة الجزيرة، زعمت تلقي عدد من مذيعي القناة مكافآت طائلة بالدولار من الأمير تميم، ها هي تعود لإثارة البلبلة من جديد ولكن هذه المرة في جديد اب برس : Advertisements لقناة التي تدار من داخل الديوان الملكي نشرت فيلما وثائقيا تحت عنوان “أجندة الفوضى”، ونشرت خلاله ما زعمت أنه تسجيلات حصرية على لسان الداعية الكويتي الشهير الدكتور طارق السويدان ـ التي وصفته بأنه قيادي في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ـ.

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