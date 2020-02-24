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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو : هيئة الغذاء والدواء تحسم الجدل بشأن الاستعانة بالمشاهير في الإعلانات.. وتوضح التعديلات الجديدة على اللائحة

ذكرت قناة الإخبارية في تقرير تليفزيوني لها، أن التعديلات الجديدة على لائحة هيئة الغذاء والدواء تلزم الشركات والمؤسسات المعلنة بالحصول على موافقة الهيئة في حالة الدعاية والإعلان. وأوضح التقرير أن من ضمن التعديلات أيضا، تأكيد الهيئة على أن مواصفات الطبخ والمعلومات تعد جزءًا من المحتوى الإلكتروني في حالة الترويج لمنتج معين أو عدة منتجات أخرى، ويجب حينها الحصول على ترخيص للدعاية والإعلان.

من جانبه، قال تيسير المفرج، المدير التنفيذي للتواصل والتوعية بالهيئة، إن اللائحة تنظم الإعلانات التجارية بشكل عام، وتتضمن الإعلانات الخاصة بالمؤسسات التي تخضع لإشراف الهيئة ، بمعنى أن أي إعلان يطلع من منشأة يكون على حسب المنشأة ومع من تعمل هذه المنشأة، ويخضع الإعلان حينها لضوابط عامة. وعن الشروط الواجب توافرها في الإعلانات الخاصة بمشاهير التواصل الاجتماعي، أوضح “المفرج” أن اللائحة كاملة موجودة وفيها كل الاشتراطات، والمنتج لازم يكون مسجل ومدرج في الهيئة، ومايكون خادش للحياء أو توجد به عبارات تمس بمنتجات أخرى بشكل مباشر وغير مباشر، ولا يحتوي كذلك على عبارات يمكن تؤويلها، ولا يكون فيه ادعاءات غير مصرح بها من الهيئة، كما أنه من المهم جدًا ألا يدخل في تركيب المنتج، تركيبات لا تشرف عليها الهيئة. وأضاف: نراقب جميع الإعلانات التي لها علاقة بالغذاء والدواء، بغض النظر عن من يروج لها، ونضمن بذلك عدم ظهور أي إعلان غير مدرج، وكل تلك الاشتراطات الهدف والغرض منها في النهاية حماية المستهلك.

جديد اب برس :

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