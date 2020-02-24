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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : أمير سعودي يتطاول على حمد بن خليفة ويتهمه بالتآمر مع القذافي على السعودية.. هكذا تصدى له القطريون

هاجم الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، النظام القطري، زاعماً أن أمير قطر الوالد حمد بن خليفة هو محرك سياسة الحقد ضد السعودية. حسب قوله. وقال بن مساعد في تغريدة رصدتها “وطن”، ( منذ تولي حمد بن خليفة الحكم وحتى الآن وهو حاقد على السعودية ومحرك سياسته هو محاولة ايذاءها .. هذا وضحته التسجيلات مع القذافي ..لن ننسى ما قاله حمد في التسجيل بالحرف: كل ما نفعله هو للوصول لتقسيم السعودية وإذا تقسمت سيموتون من الجوع ).! جديد اب برس : Advertisements وأضاف الامير السعودي بن مساعد قائلاً :” من يعتقد أن مشاعر الكراهية التي نراها منهم الآن سببها المقاطعة فهو واهم.. هذه المشاعر المعبأة بالحقد قديمة وكانت تظهر على استحياء بين فترة وأخرى .. ما فعلته المقاطعة أنها أظهرتها بوضوح “. وتصدى قطريون لهذيان الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، ولقنوه درساً قاسياً في الاخلاق، بعد تطاوله على أمير قطر الوالد والنظام القطري، كاشفين عن زيف ادعاءه حول الاتصال بين القذافي والشيخ حمد بن خليفة. ورد الشيخ حمد آل ثاني على الأمير بن مساعد قائلاً له :” التناقض واضح في كلامك.. إذا كان محتوى الإتصال بين سمو الأمير الوالد والقذافي صحيحاً ولم يكن بالتنسيق مع الحكومة #السعودية حينها كما يحاول المعتوه #مبس التسويق له،، فلماذ شاركنا في التحالف؟ نحن من ننتظر الإجابة”.

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