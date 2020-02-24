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عدن - ياسمين التهامي - تجردو من كل المشاعر ... هذا مافعله والدان بانتهما بمساعدة زوجة العم وصعق كل افراد الشرطة

أجبر مزارع مصري، ابنته على تناول حبوب الغلال السامة، للتخلص منن حياتها، بسبب شك في سلوكها. وأمرت النيابة العامة بمدينة "الدلنجات" في البحيرة شمالي مصر، بحبس المزارع وزوجته وزوجة شقيقه اللتين شاركتا معه في الجريمة 4 أيام على ذمة التحقيقات. جديد اب برس : Advertisements وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من المستشفى العام بوصول "أ.ع.ح"، 20 عاًما جثة هامدة، حيث أفاد والدها بسقوطها من أعلى المنزل، إلا أنه وعقب الكشف الطبي عليها كشف عن وجود شبه جنائية في الوفاة، وفق صحيفة "الوطن". وكشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب الجريمة "ع.ح.أ" 48 سنة، عامل زراعي، والد المجني عليها، و"هـ.م.ح"، 39 سنة، ربة منزل والدة المجني عليها، و"ح.ح.أ"، ربة منزل زوجة عم المجني عليها. وجاء ذلك بعد أن أجبروها على تناول حبوب الغلال السامة، لشكهم في سلوكها. وتم ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة. وأحيلوا إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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