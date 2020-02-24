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عدن - ياسمين التهامي - "صورة صادمة" يمنية حسناء ذهب لتلد في المستشفى ولكن مافعله معها الاطباء صعق الجميع

أفادت مصادر محلية، يوم الجمعة، بأن مواطنة يمنية، وضعت مولودها في حوش مستشفى حكومي بمحافظة تعز بعد طردها من قبل الاطباء.

وذكرت المصادر أن مستشفى خليفة في مدينة التربة، مركز مديرية الشمايتين، رفض السماح لامرأة بالولادة فيه، بحجة عدم امتلاكها، لرسوم الولادة. واشارت المصادر الى أن المرأة وضعت حملها في حوش المستشفى، ولم يسعفها الوقت العودة إلى منزلها.

وأثارت حادثة طرد المرأة ردود فعل غاضبة من قبل النشطاء، ضد المستشفى وطاقمه، معتبرين أن أغلب الاطباء في اليمن تحولوا من ملائكة للرحمة، الى ملائكة للعذاب، يبحثون عن المال فقط، ولم يعد لديهم أي وازع إنساني. جديد اب برس : Advertisements

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