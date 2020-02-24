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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. طبول الحرب تقرع بين أمريكا وإيران.. تحركات عسكرية سعودية مفاجئة في الخليج بمشاركة قوات أمريكية.. تفاصيل حصرية

بدأت القوات البحرية الملكية السعودية تحركات مفاجئة في منطقة الخليج العربي، اليوم الأحد، بمشاركة من القوات البحرية الأمريكية.

وتعيش منطقة الخليج حالة من التوتر الجيوسياسي خلال الفترة الأخيرة، في ظل تصاعد حدة التهديدات بين عديد الأطراف بالمنطقة، إضافة إلى التدخلات الأمريكية ضد إيران.

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تحركات عسكرية سعودية مفاجئة في الخليج

وانطلق اليوم التمرين البحري المختلط “المدافع البحري”، بحضور قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد الأسطول البحري الخامس بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق جيمس مالوي، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي بالجبيل.



وزار قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد الغفيلي، خلال التمرين، زورق الدورية الأميركي (MKVI) يرافقه قائد الأسطول الأميركي الخامس الفريق، جيمس مالوي، مستمعاً إلى إيجاز متكامل عن الزورق الأميركي وقدراته البحرية المختلفة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أوضح مدير التمرين العميد البحري الركن محمد بن حامد الغامدي، أن تمرين “المدافع البحري” يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين القوات البحرية الملكية السعودية والبحرية الأميركية.

طبول الحرب تقرع بين أمريكا وإيران في الخليج

ولفت إلى أن التمرين يشتمل على العديد من المحاضرات والتمارين التدريبية المقدمة من كلا الجانبين المشاركين فيه.

ويستمر التمرين لمدة أسبوع في الأسطول الشرقي ومياه الخليج العربي حيث ينفذ الجانبان العديد من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية، وبمشاركة من طيران القوات البحرية ومشاة البحرية وتدريبات على الرماية بالذخيرة الحية.