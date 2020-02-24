بسبب عدم حصوله على حصته بالوظائف.. - حزب المؤتمر في تعز يعلق عضويته في التحالف الوطني للأحزاب

أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظة تعز أمس الأحد تعليق عضويته في التحالف الوطني للأحزاب السياسية، المساندة للحكومة الشرعية.



وقال الحزب في بيان له "أن تعليق عضويته بسبب عدم الالتزام بتنفيذ ما تضمنته وثيقة المبادئ الموقعة من قبل فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بالمحافظة، بالإضافة إلى الإقصاء والتهميش الممنهج بحق كوادره في الوظيفة العامة".



ودعا الحزب محافظ المحافظة بسرعه العودة لممارسة، وتحمل مسئولياته في متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين فروع الاحزاب السياسية بالمحافظة المنضوية في إطار فرع التحالف الوطني.



يشار أن فرع التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية في تعز تم اشهاره في 14 نوفمبر 2019، من أجل إيجاد الحلول للمشاكل العالقة في المحافظة في مختلف الجوانب، وتوحيد الجهود وفق اتفاق وطني واحد.

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