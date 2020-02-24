رئيس الوزراء: اتفاق الرياض فرصة لا تتكرر ولا مجال للمغامرات والمراوغات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
قال رئيس الوزراء معين عبدالملك إن اتفاق الرياض "فرصة لا تتكرر" وإن البدائل ستكون كارثية على الجميع خاصة المواطن اليمني، وأنه لامجال للمغامرات والمراواغات".
وأوضح رئيس الوزراء في حوار مع وكالة الأنباء الكويتية، أن هناك تأخراً في تنفيذ بنود اتفاق الرياض، لكن ما يجب أن يدركه الجميع أن الفشل ليس خياراً وارداً على الإطلاق في هذا الجانب".
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة اغتنام الفرصة والتعامل بجدية وصدق من أجل تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق الرياض، وأكد أن المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع وتعهداتهم أمام الشعب والمجتمع المحلي والدولي.
وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع الحديث عن انسحاب المجلس الانتقالي من لجان تنفيذ اتفاق الرياض، ومواصلته وضع العراقيل أمام جهود المملكة الرامية لإعادة الأمن والاستقرار إلى عدن والمناطق المجاورة.
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