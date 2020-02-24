شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اندلاع مواجهات مسلحة في شمال العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020 سمع قبل قليل دوي تبادل عنيف لاطلاق الرصاص في شمال العاصمة .

وتشهد العاصمة صنعاء حالة من الانفلات الأمني وارتفاع الجرائم واحداث العنف

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