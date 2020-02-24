بعد اسبوع من إسقاطها في الجوف.. الكشف عن مصير طاقم الطائرة “تورنيدو”

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قالت قناة الميادين الفضائية أن طاقم المقاتلة السعودية “تورنيدو” التي أسقطتها الدفاعات الجوية اليمنية الأسبوع الماضي في محافظة الجوف موجود لدى قوات الجيش واللجان الشعبية.

وأكدت الميادين أن طاقم ال“تورنيدو” يضم طيارين وقد أصيبا في الغارات الجوية التي شنها تحالف العدوان على حطام المقاتلة نفسها.

وأضافت القناة ان غارات تحالف العدوان السعودي على حطام مقاتلته بعد إسقاطها كان هدفها قتل الطياريْن.

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وأشارت إلى أن القوات المسلحة اليمنية تتكتم حتى الآن بشأن مصير الطياريْن وحالتهما نتيجة الإصابة.

ونقلت قناة الميادين عن عضو المكتب السياسي لأنصار الله، محمد البخيتي، أن مصير الطيارين سيتم إعلانه في الوقت المناسب.

وقال البخيتي للميادين أن التحالف السعودي استهدف كل حركة في منطقة سقوط المقاتلة ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء.