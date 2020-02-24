شكرا لمتابعة خبر عن هام وخطير للغاية : بعد رفضه دفع مبالغ كبيرة : الحوثيون يختطفون نجل رجل أعمال وقيادي بالمؤتمر ويتهمونه بالتخابر مع أمريكا وإسرائيل (الاسم والتفاصيل والصورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر مقربة من رجل الأعمال والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي عام بأمانة العاصمة ورئيس الغرفة التجارية محمد محمد صلاح بأن جماعة الحوثي قامت باختطاف نجله " عبد الخالق " منذ أكثر منذ أكثر من ثلاثة أشهر والزج به في السجن لرفضه دفع مبالغ مالية كبيرة كمجهود حربي للحوثيين خلافا لما يدفعه سنويا مما دفعهم لاختطاف نجله وتلفيق تهم كبيرة له حيث يتهمونه بالتخابر مع أمريكا وإسرائيل لابتزازه وما يزال حتى الآن يرفض دفع هذه المبالغ الكبيرة .

وأكدت مصادر حقوقية بصنعاء ان جماعة الحوثي قررت إرسال ملف عبد الخالق محمد محمد صلاح إلى النيابة الجزائية في مخالفة قانونية صريحة وفي ابتزاز صارخ وبلا أي دليل أو مسوغ قانوني سوى رغبةجماعة الحوثي بابتزازه ونهب أمواله .

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

خبر صادم : العاصمة صنعاء تستفيق صباح اليوم على جريمة بشعة (هذه تفاصيلها)

Advertisements

اغتيال المرافق الشخصي للشهيد العميد عدنان الحمادي داخل مجلس مقيل في تعز

التحالف العربي : يعلن عن عملية نوعية في العاصمة صنعاء .. ويكشف تفاصيلها

وزير يمني : يصف اتباع المجلس الانتقالي بـ الغوغاء بعد اقتحام وزارة النقل

ودعا محامون وناشطون بصنعاء العقلاء من " أنصار الله " والسلطة المحلية بصنعاء للعمل على الإفراج الفوري عن نجل رجل الأعمال محمد صلاح الذي يقبع في السجن ظلما ورد الاعتبار له والكف عن ابتزاز والده .

الجدير بالذكر بأن رجل الأعمال محمد محمد صلاح يدفع كل عام أكثر من ٢٠٠ مليون ريال كمجهود حربي للحوثيين خلافا للضرائب والجمارك والزكاة ، إضافة للمبالغ الأخرى التي يقدمها كتبرعات في جميع مناسبات الحوثيين والتي تقدر بعشرات الملايين بخلاف ما يدفعه للمشرفين من الحوثيين حيث بدأ مؤخرا بالتفكير بنقل جميع أعماله إلى الخارج فرارا من ظلم ونهب الحوثيين .