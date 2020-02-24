شكرا لمتابعة خبر عن بعد الخسارة في الجبهات .. الحوثيين يستدعون عناصرهم بصورة عاجلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رئيس عربي : يفقد القدرة على الكلام ونقله إلى غرفة العناية المركزة وحالته خطيرة جدآ ونجله يطلب الدعاء بعد رفضه دفع مبالغ كبيرة : الحوثيون يختطفون نجل رجل أعمال وقيادي بالمؤتمر ويتهمونه بالتخابر مع أمريكا وإسرائيل (الاسم والتفاصيل والصورة) اعلان هام من محافظ محافظة شبوة بشأن النفط الخام من حقلي جنة هنت وأوكسي وردنا الان : تنظيم القاعدة يؤكد مقتل "قاسم الريمي" ويكشف المكان الذي قتل فيه باليمن

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