شكرا لمتابعة خبر عن اعلان هام من محافظ محافظة شبوة بشأن النفط الخام من حقلي جنة هنت وأوكسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رئيس عربي : يفقد القدرة على الكلام ونقله إلى غرفة العناية المركزة وحالته خطيرة جدآ ونجله يطلب الدعاء بعد رفضه دفع مبالغ كبيرة : الحوثيون يختطفون نجل رجل أعمال وقيادي بالمؤتمر ويتهمونه بالتخابر مع أمريكا وإسرائيل (الاسم والتفاصيل والصورة) بعد الخسارة في الجبهات .. الحوثيين يستدعون عناصرهم بصورة عاجلة وردنا الان : تنظيم القاعدة يؤكد مقتل "قاسم الريمي" ويكشف المكان الذي قتل فيه باليمن

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