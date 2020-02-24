شكرا لقرائتكم خبر عن "عبث حوثي "شاهد فيديو صادم .. كيف حول الحوثيون منازل المدنيين بهذه المحافظة المشتعلة إلى ثكنات عسكرية ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثقت لقطات جوية عبث ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتمركزها في منازل المواطنين ومحيطها، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية بمدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

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وأظهر مقطع فيديو نشره، الأحد، فريق الرصد والمتابعة للقوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي، عملية العبث بمنازل المواطنين التي تنفذها مجاميع من ميليشيا الحوثي في مدينة الدريهمي، جنوبي الحديدة، والتي حولتها إلى متارس وثكنات عسكرية .

ويكشف التصوير الجوي قيام أفراد الحوثي بالتمترس في المنازل وحفر الخنادق والأنفاق التي تؤدي من منزل إلى آخر بطريقة عبثية بعد أن شردت معظم سكان المدينة وقامت باحتجاز العشرات من المواطنين لاستخدامهم كدروع بشرية في منازلهم.

وتواصل ميليشيات الحوثي عبثها بدماء وممتلكات المواطنين دون المبالاة أو الاكتراث بذلك أو التحلي بمبادئ وأخلاقيات الحرب والتعامل بإنسانية مع المدنيين، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

