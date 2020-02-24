شكرا لقرائتكم خبر عن أسود الجيش الوطني ,وصقور التحالف ,يدكون تحصينات واوكار مليشيا الكهوف والانفاق في نهم والجوف والجثث تتناثر ك "العهن المنفوش "! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/24 الساعة 02:35 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

دكت مدفعية الجيش اليمني، الأحد، أوكار ميليشيات الحوثي في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، بالتزامن مع استهداف طيران تحالف دعم الشرعية، مواقع الميليشيات غربي محافظة الجوف.

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ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مقطع فيديو، يوضح لحظة استهداف مدفعية الجيش أوكار الميليشيات في جبهة نهم شرق العاصمة.

في ذات السياق، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، بسلسلة غارات، مواقع وثكنات وتعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي غربي محافظة الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان، إن مقاتلات التحالف استهدفت خلال الساعات الماضية بعدّة غارات مواقع وثكنات لميليشيات الحوثي في جبهات المصلوب والغيل والمحزمات، ما أسفرت عن تدمير مخازن أسلحة وآليات وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

كما استهدف طيران التحالف بعدّة غارات تعزيزات تابعة للميليشيات الحوثية كانت في طريقها إلى محافظة الجوف قادمة من صنعاء، وأسفرت عن تدميرها.

