شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : وصول قائد عسكري بارز الى الجوف , على رأس قوات عسكرية كبيرة لحسم المعركة الكبرى واستكمال عملية التحرير !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/24 الساعة 02:08 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أفادت مصادر مطلعة ان تعزيزات عسكرية ضخمة وصلت الجوف بقيادة الجنرال العسكري البارز منصور ثوابة في وقت تحقق قوات الجيش تقدماً على حساب الحوثيين .

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ميدانياً ، تمكنت قوات الجيش الوطني ، اليوم الأحد من السيطرة على مساحات واسعة جديدة في مديرية الغيل في الوقت الذي تدور فيه معارك ضارية بين الطرفين .

وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية على وشك إعلان مديرية الغيل محررة بالكامل, وأنه يجري الآن استكمال عملية التحرير.

