شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : وصول قائد عسكري بارز الى الجوف , على رأس قوات عسكرية كبيرة لحسم المعركة الكبرى واستكمال عملية التحرير !! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/24 الساعة 02:08 صباحاً (الخليج 365_متابعات)
أفادت مصادر مطلعة ان تعزيزات عسكرية ضخمة وصلت الجوف بقيادة الجنرال العسكري البارز منصور ثوابة في وقت تحقق قوات الجيش تقدماً على حساب الحوثيين .
أقرأ أيضا :
شاهد فيديو ..عقوبة صادمة تعرضت لها مذيعة قناة العربية منتهى الرمحي, والسبب ..حالة من الضحك الهيستري سببها لها محمد العرب !
يحدث الآن في السعودية ..شلل تام في شوارع مدن شمال السعودية والناس مجبرين على البقاء في منازلهم,ومن يخرج هذا مصيره !!
ميدانياً ، تمكنت قوات الجيش الوطني ، اليوم الأحد من السيطرة على مساحات واسعة جديدة في مديرية الغيل في الوقت الذي تدور فيه معارك ضارية بين الطرفين .
وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية على وشك إعلان مديرية الغيل محررة بالكامل, وأنه يجري الآن استكمال عملية التحرير.
كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الآن : وصول قائد عسكري بارز الى الجوف , على رأس قوات عسكرية كبيرة لحسم المعركة الكبرى واستكمال عملية التحرير !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.