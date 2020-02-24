شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو ..عقوبة صادمة تعرضت لها مذيعة قناة العربية منتهى الرمحي, والسبب ..حالة من الضحك الهيستري سببها لها محمد العرب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/24 الساعة 01:48 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

في عقوبة فرضتها القناة عليها فقد تعرضت المذيعة منتهى الرمحي، للإيقاف لمدة أسبوعين، بعد فقدانها السيطرة على نفسها اثناء تقديمها للنشرة الإخبارية على قناة العربية، حيث انتابها حالة من الضحك الهيستري أثناء قراءتها لبعض عناوين الأخبار عقب انتهاء مراسل القناة من نقل تقرير من مطار المملكة السعودية في اليمن.

ووفقاً لجريدة "النهار" فإن القناة الإخبارية قررت إيقاف المذيعة منتهى الرمحي لمدة أسبوعين، بعد انتشار مقطع الفيديو الذي تظهر فيه بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا.

الإعلامية منتهى الرمحى مذيعة أردنية من أصل فلسطينى تبلغ من العمر 52 عامًا، وبدأت بعملها الإعلامى بالتليفزيون الأردنى، وانتقلت إلى قناة "العربية" عام 2003 وظلت بها منذ تأسيسها وحتى الآن.

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وقناة العربية قناة فضائية إخبارية سعودية وجزء من شبكة إعلامية سعودية كانت تبث من الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بمصر والآن تبث من مدينة دبى للإعلام بالإمارات العربية المتحدة، وتهتم هذه القناة بالأخبار السياسية والرياضية والاقتصادية. تضم القناة إعلاميين عرب وسعوديين وغربيين، شأنها شأن معظم القنوات العربية والأجنبية الأخرى.

تأسست القناة من قبل مركز تلفزيون الشرق الأوسط، مجموعة الحريرى، ومستثمرين من عدة دول عربية أخرى. وتولى إدارة القناة حين إنشائها وزير الإعلام الأردنى السابق صالح القلاب، حيث بدأت تغطية الحرب على العراق؛ ثم تولى الإدارة الإعلامى السعودى عبد الرحمن الراشد وذلك بعد مرور عام على تأسيس القناة.

