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عدن - ياسمين التهامي - أكبر جامعة يمنية أصدرت قرار أثلجت صدور كل طلابها

دعت كبرى الجامعات اليمنية جامعة العلوم والتكنولوجيا جميع طلابها الدارسين فيها إلى عدم تسديد أي مبالغ مالية "حتى تعود الأمور إلى نصابها".

وطالبت الجامعة في بيانها نشرته في موقعها الرسمي، أعضاء هيئة التدريس باعتماد جميع معايير التعليم والتعلم، داعياً الطلبة الى الالتزام بالدراسة والالتفات الى مستقبلهم العلمي والتركيز والحرص على التعلم الذاتي في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الجامعة.

جديد اب برس :

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وأشار البيان الى أن الاجراءات التي تمت في الآونة الأخيرة لجامعة العلوم والتكنولوجيا ولمستشفى جامعة العلوم هي اجراءات باطلة شرعاً وقانوناً، ولا تتماشى مع القوانين والأنظمة، ولا مع الاعراف الأكاديمية.

وتواصل ميليشيا الحوثي اختطاف رئيس الجامعة د.حميد عقلان منذ اسبوعين، في إطار مساعيها للسطو الكامل على الجامعة ومواردها.

وكان الحوثيون قد عينوا "عادل المتوكل" رئيسا للجامعة بعد فرض سيطرتهم عليها من قبل اللواء "صالح الشاعر" المعين من قبل الميليشيا في منصب "الحارس القضائي" وهو المنصب الذي من خلاله تقوم الميليشيا بالسطو على أموال وممتلكات المعارضين.