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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 24-02-2020? - آخر تحديث الاثنين 24-2-2020? “شاهد” كيف هجمت معجبة على راغب علامة وهو يغني واحتضنته بشكل هستيري وهي تبكي جديد اب برس : Advertisements span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Markazi Text"; font-size: 24px;">اقتحمت معجبة المسرح خلال إحياء الفنان اللبناني راغب علامة حفلاً عليه في العاصمة الفرنسية باريس . span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: "Markazi Text"; font-size: 24px;">اقتحمت معجبةراغب علامةباريس وصعدت المعجبة مسرح الـ”أولمبيا” متوجهةً نحو الـ”سوبر ستار”، لتضمه وتبدأ بالبكاء والصراخ بشكل هيستري، وغنت برفقته “آسف حبيبتي”.

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