شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس فتحي تصدم جمهورها بصورة ابنها تركي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وقالت بلقيس فتحي: "الصورة ما إلها علاقة بالكابشن (التعليق).. الصورة إعلان والطفل مودل.. والولد فاتحينله الموبايل، لأنه ما يريد يتصور يريد أمه.. ففاتحينه بيبي شارك.. بس براحتهن.. اللي فهم أهلا وسهلا واللي ما فهم أنا خلاص ما عندي مشكلة".
وكانت الصورة قد أشعلت الانتقادات، حيث هاجم البعض الفنانة بلقيس مؤكدين أنها تخدع جمهورها لأنها تظهر في الصورة وهي تستخدم هاتفها المحمول، بينما جعلت الجمهور يظن أنها تقرأ لطفلها، فأرادت هي أن توضح الحقيقة من خلال تعليقاتها الأخيرة، مشددة على أنها زوجها سلطان بن عبداللطيف يرفض ظهور ابنهما في وسائل الإعلام أو عبر السوشيال ميديا.
جديد اب برس :
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