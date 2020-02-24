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عدن - ياسمين التهامي - وأخيراً مصدر عسكري يحسم أمر الجوف ويحسم الجدل

كشفت مصادر عسكرية أن القوات الحكومية تواصل تقدمها في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد, وسط تهاوي كبير لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران. وأوضحت المصادر إن الجيش الوطني تمكن من السيطرة على مفرق الجوف" كاملا المنطقة الرابطة بين صنعاء ومأرب والجوف" بعد معارك عنيفية مع مليشيا الحوثي الإنقلابية. جديد اب برس : Advertisements

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