شكرا لقرائتكم خبر عن "صورة" ما كانت تخشاه السعودية وحذرت منه الرئيس هادي والجنرال الاحمر قد وقع بالفعل ... مهدي المشاط يباغت الجميع بهذا الاعلان العسكري الخطير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "صورة" ما كانت تخشاه السعودية وحذرت منه الرئيس هادي والجنرال الاحمر قد وقع بالفعل ... مهدي المشاط يباغت الجميع بهذا الاعلان العسكري الخطير

ازاح رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، الستار عن أربع منظومات جديدة للدفاع الجوي ، اليوم، وقال أن هذه المنظومات ستغير مسار المعركة ويقلب الموازيين مع من أسماه "العدوان السعودي الأمريكي ويربك الجيش الوطني . واضاف المشاط أن المنظومات الدفاعية الجديدة ثاقب 1 وثاقب 2 وثاقب 3 وفاطر 1 ، جرى تطويرها بخبرات يمنية بحتة، وستغير مسار المعركة مع العدوان، وستكون مقدمة لمنظومات دفاعية أكثر تطوراً وفاعلية في التصدي للأهداف الجوية المعادية. بحسب قوله. جديد اب برس : Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "صورة" ما كانت تخشاه السعودية وحذرت منه الرئيس هادي والجنرال الاحمر قد وقع بالفعل ... مهدي المشاط يباغت الجميع بهذا الاعلان العسكري الخطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.