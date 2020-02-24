شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد مرور أكثر من 7 ألف سنة .. العثور على سفينة نوح في هذة المنطقة .. لن تصدق ماذا وجدوا على متنها (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ظهرت عمليات استكشاف بحرية تحت الماء في البحرآ الأسودآ اكتشافات أثرية يعتقد علماء أنها يضم بقايا لـ "سفينة نوح".

وبحسب الاستكشافات فقد أميط اللثام عن قطع بحرية تعود لآلاف السنين قابعة تحت البحر، منها ما كان جزءا من أساطيل بحرية، حيث تم العثور على بقايا سفينة حربية للحضارة اليونانية تعود إلى قبل 400 عام قبل الميلاد.

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• ظهور صارخ للمذيعة "لارا نبهان" على قناة العربية .. شاهد كيف تغير شكلها واصبحت فاتنة الجمال ..(فيديو)

• "ذئب" متوحش يلتهم طفلة أمام أعين والدها .. شاهد المعجزة التي حدثت في اللحظات الاخيرة ..(فيديو)

• عاجـــل : السلطات السعودية تصدر الأن بيان طارئ بعد انتشار فيديو للكارثة المروعة ..شاهد

• بعد مرور أكثر من 7 ألف سنة .. العثور على سفينة نوح في هذة المنطقة .. لن تصدق ماذا وجدوا على متنها (صورة)

• أسد ينهش لحم فتاة وهي تمارس "الجنس" مع حبيبها في الهواء الطلق ..وعندما حضرت الشرطة وجدو مفاجأة في جسد الفتاة لم تخطر على بال أحد ..شاهد

• قل وداعاً "للصلع" بعد اليوم .. توقف عن ممارسة هذة العادة اليومية وشاهد ما الذي سيحدث لشعر رأسك !

• أسد يخطف عروسة من يد العريس ..شاهد كيف تصرف الزوج الجبان عندما شاهد الأسد يغرس مخالبه في جسد الفتاة ..(فيديو صادم ومروع)

• أسد غاضب يهاجم فتاة عمرها 4 سنوات ويخطفها من يد والدها .. وعندما بدأ بالتهامها وغرس مخالبه في جمجمتها حدثت مفاجئة غير متوقعة ..شاهد

• تحذير هام : هذه الأطعمة تسبب لك إرتفاع الضغط والنوبات المفاجئة والصداع النصفي.. "توقف عن تناولها فورا وعش مرتاح البال"

• قاض سعودي طلق امرأة من زوجها ثم تزوجها "مسيارا" وسافر معها الخارج لقضاء شهر العسل ..لكن مفاجأة صادمة حدثت وقلبت حياته رأسا على عقب ..شاهد

Advertisements

• مشروب منزلي بسيط يقيك من أخطر الأمراض حتى بعد 90سنة.. تناوله يوميا وعش مرتاح البال

• تمساح ضخم طوله 4.4 متر يسحب فتاة إلى قفصه ويلتهمها وهي على قيد الحياة .. (شاهد فيديو وصور مروعة)

• أفعى "الأناكوندا" الضخمة تلتهم رجلاً حياً على الهواء ..(شاهد فيديو مروع)

• ظهور حيوان مرعب برأسين ولسانين ..وما فعله أرعب الجميع وجعلهم في ذهول وصدمة ..شاهد

• أهمها السرطان والقلب وهشاشة العظام .. هذة النبتة الرخيصة الثمن تعالج اخطر الأمراض القاتله ..تناولها يوميا وعش مرتاح البال !

• فيديو نادر لأول مرة يتم تسريبه سيجعل جميع حكام العرب يبكون على صدام حسين ..شاهد

• أسد يهاجم طفل عمره 8 سنوات ويسحبه من رأسه إلى تحت الشجرة .. وعندما بدأ بالتهامة حدثت مفاجأة غير متوقعة ..(فيديو مرعب لأصحاب القلوب القوية)

• "لبوة" تعاقب أسد وتنتقم منه شر انتقام بعد ان قتل اشبالها الثلاثة ..(شاهد عشر صور توثق المعركة)

• زوجة السلطان هيثم بن طارق تذهل العمانيين في أول ظهور لها وتقهر كل أميرات الخليج بشكلها الفاتن ..شاهد

---------------------------------

وبين كل هذا الحطام توصل الباحثون إلى وجود بقايا لحطام سفينة تعود إلى أكثر من 7 آلاف سنة ، حيث كان البحرآ الأسودآ بحيرة عذبة صغيرة.



وتكمن أهمية هذه العينات التي عثر عليها الباحثون في البحرآالأسودآ إلى تأكيد أن هذه المنطقةآ ربما كان نقطة الانطلاق للمياه التي أغرقت حضاراتآ العالمآ القديم فيما يعرف بـ " طوفان نوح".



من جانبه صرح المستكشف الأمريكي بوب بالارد أن هناك ظاهرة غريبة في اعماق البحر الأحمر تؤدي إلى ما يشبه " تحنيط السفن"، أسفل القاع.



وأضاف المستكشف الأمريكي الشهير أن هذه الظاهرة هي انعدام الأكسجين تحت الماء، ما لا يسمح بمعيشة كائنات حية إلا أنواع قليلة من البكتريا، ما ساهم في تحول القاع إلى متحف اثري، بسبب تعرضه إلى ما يشبه عملية " التشميع"، بسبب هذه الظاهرة.



وشارك بالارد آ في الرأي الباحثة آ زدرافكا، والتي ترى أن الآثار الغارقة في قاعي البحرين الأبيض والمتوسط تميط اللثام عن ما حدث للحضارات القديمة، وهل هي بالفعل تم إغراقها قبل 7600 عام بفعل ما يعرف بـ" طوفان نوح".