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صنعاء - ياسمين الخيامي - رد سعودي صاعق مسح بكرامة هاني بن بريك البلاط ومرغ انفه بالتراب بعد اعتراضه على قرار اقالة محافظ المهرة ( نص الرد السعودي )

تلقى نائب رئيس المجلس الانتقالي اهانة كبيرة عقب اعتراضه على قرار اقالة محافظ المهرة باكريت.

ووف المغرد السعودي سليمان الطيار في تغردته هاني بن بريك بانه صعلوك مهمته فقط التزلف والنفاق لاسياده على حد تعبر الطيار

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رد سعودي صاعق مسح بكرامة هاني بن بريك البلاط ومرغ انفه بالتراب بعد اعتراضه على قرار اقالة محافظ المهرة ( نص الرد السعودي )

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