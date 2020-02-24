تنظيم القاعدة ينصب السعودي باطرفي زعيماً له في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات أعلن تنظيم القاعدة في اليمن، تنصيب السعودي خالد باطرفي زعيما للتنظيم خلفاً للقيادي السابق قاسم الريمي.

وجاء تأكيد القاعدة مقتل قاسم الريمي، بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقتله في عملية عسكرية باليمن، سيما بعد انتهاء دوره.

وخالد باطرفي (45 عاما)، الملقب بـ”أبو مقداد الكندي”، عضو بارز فيما يعرف بـ”تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”، وأشرف على شبكة إعلامية للتنظيم ويعد الوسيط الاساسي بين المؤسسات التمويلية في السعودية والجماعات الارهابية في خارج المملكة.

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