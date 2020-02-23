شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : تنظيم القاعدة يؤكد مقتل "قاسم الريمي" ويكشف المكان الذي قتل فيه باليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العاصمة صنعاء تستفيق صباح الاحد على جريمة بشعة .. تفاصيلها اغتيال المرافق الشخصي للشهيد العميد عدنان الحمادي داخل مجلس مقيل في تعز التحالف العربي : يعلن عن عملية نوعية في العاصمة صنعاء .. ويكشف تفاصيلها وزير يمني : يصف اتباع المجلس الانتقالي بـ الغوغاء بعد اقتحام وزارة النقل

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