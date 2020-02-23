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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت القيادة المشتركة للتحالف العربي، الأحد 23 فبراير 2020م ، تنفيذ عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة لقدرات تخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية والطائرات بدون طيار في العاصمة (صنعاء).

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن الأهداف شملت مواقع التخزين والتركيب والإطلاق بـ ( فج عطان ومعسكر العمد «في سنحان» وجبل النهدين).

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التحالف العربي : يعلن عن عملية نوعية في العاصمة صنعاء .. ويكشف تفاصيلها

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وأوضح أن عملية الاستهداف جاءت بعد أن أصبحت العاصمة صنعاء مكاناً لتخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار لمهاجمة المدن والمدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة.

وكان سكان محليون افادوا في وقت سابق ظهر اليوم لـ «مأرب برس» بان غارات شنها التحالف على مواقع جنوب العاصمة صنعاء .

وسمع دوي انفجارات عنيفة اعقبت القصف الذي طال مناطق في النهدين وعطان.

العقيد المالكي اكد أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية.

مؤكدا أن القيادة المشتركة للتحالف بقدراتها القتالية ستتعامل مع التهديد أينما كان، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية التي تقف خلف هذه الهجمات الهمجية.

كما أكد التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق القانون الدولي الإنساني بكافة العمليات العسكرية، واستمرار تنفيذ الإجراءات والتدابير الحازمة والصارمة ضد عبث الحوثيين باستهداف المدن والمدنيين.