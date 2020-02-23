شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مقطع فيديو ..نقل مباشر ل الاشتباكات الحامية الوطيس بين الجيش مسنود بالقبائل ومليشيا الحوثي في جبهات " الجوف " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/23 الساعة 11:08 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ضراورة المعارك الليلية بين الجيش الوطني والقبائل المساندة وميلشيا الحوثي في جبهات " الجوف " . أقرأ أيضا : بعد طلبهم هدنة ..الشيخ العكيمي يصعق مليشيا الحوثي ويعرض على زعيمهم واركان حربهم هذه الوظيفة "سلموا لنا عبدالملك الحوثي وأبوعلي الحاكم نجعلهم يرعون لنا الإبل" Advertisements واظهر الفيديو تراشقا مكثفا بالرصاص الحي بين مواقع تمركز الطرفين .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد مقطع فيديو ..نقل مباشر ل الاشتباكات الحامية الوطيس بين الجيش مسنود بالقبائل ومليشيا الحوثي في جبهات " الجوف " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.