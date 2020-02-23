شكرا لقرائتكم خبر عن "اعلام الحوثي المضاد " ..حقيقة سيطرة الحوثيون على مناطق جديدة شرق مدينة الحزم ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصادر عسكرية ومحلية تؤكد سيطرة الجيش على مديرية الغيل ومفرق الجوف وانتقال المعارك الى شرق صنعاء .

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عاااااجل : الجيش الوطني ..ينقل المعارك من مأرب والجوف ويسحق مليشيا الحوثي في "نهم" شرق العاصمة صنعاء"تطورات متسارعة وتقدم اسرع للجيش"

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واضافت ان الجيش الوطني قلب موازين القوى وصار في موقع المهاجم ومليشيا الحوثي تدافع بأستماته وتتساقط مواقعهم وتحصيناتهم بوتيرة متسارعة .

ومن اجل رفع معنويات مقاتليهم والتغرير وتظليل ابناء القبائل وسائل إعلامية تابعة للحوثيين،تنشر اشاعات أن المليشيات سيطرت اليوم ، على مناطق جديدة شرق عاصمة محافظة الجوف.

حيث تناولت اخبار غيرصحيحة منها ، إن مليشيات الحوثي تمكنت اليوم من السيطرة على مناطق عدوان والخس والأقشع الواقعة شرق مدينة الحزم، وكذا جبل منصور وموقع البرش جنوب المدينة. حسب المصادر.

