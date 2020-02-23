شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو : قائد عسكري يفاجئ الجميع ويروي تفاصيل المشهد الحربي حول الانكسارات الحوثيون في ظل تقدم الجيش والقبائل المساندة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/24 الساعة 12:11 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشف قائد عسكري في المنطقة العسكرية السابعة عن حقيقة ما يحدث في جبهات القتال بالجوف ومأرب . أقرأ أيضا : Advertisements عاااااجل : الجيش الوطني ..ينقل المعارك من مأرب والجوف ويسحق مليشيا الحوثي في "نهم" شرق العاصمة صنعاء"تطورات متسارعة وتقدم اسرع للجيش" واوضح القائد العسكري في تصريحات لقناة " الحدث " تفاصيل حول الانكسارات التي يعاني منها الحوثيون في ظل تقدم الجيش والقبائل المساندة.



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