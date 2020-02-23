شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل : الجيش الوطني ..ينقل المعارك من مأرب والجوف ويسحق مليشيا الحوثي في "نهم" شرق العاصمة صنعاء"تطورات متسارعة وتقدم اسرع للجيش" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/23 الساعة 11:24 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

حققت القوات الحكومية اليوم الأحد تقدما جديدا وكبيرا أمام ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران شرق العاصمة صنعاء وسط البلاد.

أقرأ أيضا :

"اعلام الحوثي المضاد " ..حقيقة سيطرة الحوثيون على مناطق جديدة شرق مدينة الحزم !

بعد طلبهم هدنة ..الشيخ العكيمي يصعق مليشيا الحوثي ويعرض على زعيمهم واركان حربهم هذه الوظيفة "سلموا لنا عبدالملك الحوثي وأبوعلي الحاكم نجعلهم يرعون لنا الإبل"

Advertisements

عااااجل : بالدليل القاطع والجرم المشهود ..اللواء جواس يكشف اكبر عملية تهريب اسلحة للحوثين وبتواطئ ضباط اماراتيين وعبر هذا المنفذ !

وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على مساحات واسعة في جبهة صلب ومحيطها بنهم صنعاء.

وأضافت المصادر أن القوات الحكومية شنت عملية عسكرية واسعة في جبهة صلب انطلقت من اتجاه حريب نهم وتحديدا من الخانق وصولا إلى مواقع ميلشيا الحوثي المتمردة المتأخرة.

وذكرت المصادر أن المناطق التي تم تحريرها تقع لما بعد مواقع وتباب الكولة, في الوقت الذي تستمر المواجهات العنيفة حتى اللحظة, مستخدمة كافة أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة والثقيلة.

وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية استهدفت بالمدفعية وبشكل مكثف أطقم عدة لميلشيا الحوثي المتمردة.

وبحسب المصادر أسفرت المواجهات والقصف المدفعي عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة, وتدمير وحرق نحو 12 طقم.

