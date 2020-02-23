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عدن - ياسمين التهامي - بعد 10 أيام من الوفاة ... أم ميتة تلد طفلها وعند فتح التابوت كانت الصدمة القاسية

وضعت امرأة حامل في الشهر التاسع طفلها بعد عشرة أيام من وفاتها داخل تابوتها في جنوب أفريقيا، واكٌتشف الأمر بشكل مفاجئ خلال مراسم جنازتها. وعثر العاملون في صالة جنازة الأم المتوفية، على طفل حديث الولادة ولد من رحم أمه متوفية خلال مراسم الجنازة بمنطقة نومفيليسو بمقاطعة نوماسونتو مدوي في جنوب أفريقيا. جديد اب برس : Advertisements وأفاد صاحب صالة الجنازة ليندوكوهل فونديل ماكالانا لصحيفة تايمز لايف، بقوله :”لقد صدمنا ونخاف من أنه لم يكن لدينا حتى الوقت للنظر في جنس الطفل، كنت في العمل لأكثر من 20 عاما، ولم أسمع أن امرأة ميتة تلد”. وتم دفن الوليد والأم فى تابوت كبير، وتقول العائلة، إن الاكتشاف المروع كان مدمرا ومؤلما. وصرحت والدة المتوفاة، ماندزالا مامويي، بأن ابنتها توفيت فجأة بعد أن واجهت “مشاكل في التنفس”، مضيفة:”دمرتني وفاة ابنتي المفاجئة، وتلقيت الآن صدمة حياتي عندما علمت أنها ولدت وهي ميتة بعد 10 أيام””. المصدر: د ب أ

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