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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : حمي الوطيس في الجوف أٌزيح ظلام الليل وأتخذوا من شتى أنواع السلاح البري والجوي سراجاً مضيئا

شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الأحد، سلسلة غارات مكثفة على مواقع الحوثيين في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن).

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان نشره على "تويتر"، إن "‏مقاتلات التحالف استهدفت خلال الساعات الماضية بعدة غارات مواقع وثكنات وتعزيزات للحوثيين في جبهات المصلوب والغيل والمحزمات غرب وجنوب الجوف".

جديد اب برس :

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وأكد المركز إن "الغارات أسفرت عن تدمير مخازن أسلحة وآليات وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين".

وتأتي هذه الغارات بعد سلسلة غارات مماثلة شنتها مقاتلات التحالف على مواقع عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء ومحيطها.

واستهدفت مقاتلات التحالف بنحو ست غارات مواقع عسكرية في جبل عطان الذي يضم معسكراً لألوية الصواريخ، وجبل النهدين الواقع ضمن معسكر اللواء الثالث حرس جمهوري، وجبل جربان الذي يتمركز فيه معسكر حوثي وفي قرية عمد بمديرية سنحان في ضواحي صنعاء الجنوبية.

وتشهد الجوف منذ أكثر من شهر معارك عنيفة بين مسلحي جماعة الحوثي والقوات الحكومية مسنودة بطائرات التحالف العربي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.