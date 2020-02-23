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عدن - ياسمين التهامي - "2 صور مؤلمة " قيادي حوثي بارز يقوم بعمل اجرامي وفاضح اغضب كل اليمنيين

قتل مدنيان، وأصيب ثالث، من عائلة واحدة، مساء السبت، برصاص قيادي حوثي في العاصمة صنعاء.

وقال مصدر محلي في صنعاء، إن الشقيقين، ابراهيم علي خميس، وراجح علي خميس، قتلا، فيما أصيب شقيقهما الثالث، نبيل علي خميس، برصاص قيادي حوثي يدعي، ابراهيم الزبيري، بعد محاولتهم منع القيادي الحوثي الزبيري، من السطو على أرضية يملكونها. وأوضح المصدر أن القيادي الحوثي الزبيري، عرض على الإخوة الثلاثة، أن يستأجر أرضية تابعة لهم بمبلغ 30 ألف ريال يمني، الأمر الذي قوبل بالرفض كونهم تلقوا عرضاً آخر للتأجير مقابل 300 ألف ريال.

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