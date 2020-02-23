شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "ذئب" متوحش يلتهم طفلة أمام أعين والدها .. شاهد المعجزة التي حدثت في اللحظات الاخيرة ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة مهاجمة حيوان "الواوي" (الذئب) لطفلة صغيرة أمام أعين والدها في حديقة أحد البيوت في مدينة أورورا الأمريكية.

وبعد ذلك، هاجم الذئب الطفلة الصغيرة مما أدى إلى سقوطها أرضا وفر هاربا من المنطقة، حيث هرع الوالدان لإنقاذ حياة طفلتهما.

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ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد تم نقل الفتاة إلى المستشفى على الفور، ولكن لا يوجد أي معلومات حول حالتها الصحية.