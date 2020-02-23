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صنعاء - ياسمين الخيامي - عامل بسيط لكنه داهية الدواهي..مغترب يلطش اكثر من 8 مليون بحيلة ماكرة وذكية لا تخطر على بال ابليس نفسه ( شاهد كيف خدع هذا الرجل الثري )

2020/02/24 الساعة 12:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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