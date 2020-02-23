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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة..طائرات التحالف تشن هجوم مباغت وضربة ساحقة بسلاح فتاك لقوات طارق في هذه المنطقة



شن طيران التحالف العربي قبل قليل غارات عنيفة على قاعدة طارق الجوية بتعز جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن طيران التحالف شن قبل قليل عدد من الغالرات على قاعدة طارق في محافظة تعز دون أن يعرف الأضرار التي الحقتها بالقاعدة

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عاجل وفي غاية الخطورة..طائرات التحالف تشن هجوم مباغت وضربة ساحقة بسلاح فتاك لقوات طارق في هذه المنطقة

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